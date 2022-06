Lucas Silva é reforço para o lado esquerdo da defesa do Feirense

Depois de ontem ter oficializado a chegada de João Paredes, o Feirense confirmou esta quarta-feira a contratação de Lucas Silva, lateral-esquerdo de 25 anos, que jogou no Amora em 2021/22.Com formação dividida por Vasco da Gama e Corinthians, o defesa entrou no futebol português pela porta do Ac. Viseu, em 2017/18, clube que representou durante três temporadas.Em 2020/21, Lucas Silva passou pelos sub-23 do Estoril, ao serviço dos quais venceu a Liga e a Taça Revelação.Lucas Silva será assim opção para Rui Ferreira colmatar a saída de Zé Ricardo, lateral que estará de saída para o Chaves.