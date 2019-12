Luís Freire quer aproximar-se da liderança

No embate entre os dois primeiros classificados da 2ª Liga, o Nacional vai tentar vencer para reduzir a distância para o Farense – que é, atualmente, de cinco pontos.

Na conferência de imprensa de antevisão, Luís Freire desvalorizou a importância deste confronto entre líder e vice-líder e lembrou que a equipa já disputou outros jogos de cariz semelhante durante esta temporada. "Já tivemos pela frente vários candidatos à subida e equipas bem colocadas na classificação", afirmou o treinador, de 34 anos, que acabou, no entanto, por reconhecer que esta é uma jornada com relevância na luta pelos lugares de subida. "O Farense vem de uma série de seis vitórias e tem mostrado uma grande regularidade. Esperamos um jogo difícil, mas a equipa que vencer ficará mais perto dos seus objetivos", apontou.

Assumindo que a meta do Nacional passa por "estar no 1º lugar", Luís Freire destacou ainda o percurso de "sete vitórias em 12 jogos" e mostrou vontade "dar uma alegria aos adeptos" no final da época. "É para isso que trabalhamos", observou. Por isso mesmo, Luís Freire deixa a garantia de que o Nacional quer muito vencer este duelo com o Farense. "O adversário está a fazer um bom campeonato, é verdade, mas acreditamos muito em nós", vincou.

O jovem técnico aproveitou ainda a oportunidade para deixar um apelo aos adeptos alvinegros. "Espero que compareçam em bom número e deem energia e confiança à equipa", concluiu.