Mais um jogo adiado por falta de policiamento: Feirense-Ac. Viseu não se joga este domingo

Depois do, da Liga Betclic, na tarde de sábado e do, da Liga Sabseg, esta manhã, há mais um jogo dos campeonatos profissionais portugueses adiado devido à falta de policiamento. A receção do Feirense ao Ac. Viseu, cujo início estava marcado 15h30, também não se vai realizar.Conforme informa o emblema de Santa Maria da Feira, o encontro "foi adiado por não existirem condições de segurança para a realização do mesmo", sendo que a nova data para o encontro está ainda por definir.Recorde-se que esta situação é mais uma consequência dos protestos que têm sido realizados pelos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR), inconformados com a falta de soluções para as reivindicações sobre os subsídios de risco que querem equiparados aos da Polícia Judiciária."A Liga Portugal informa que o jogo entre CD Feirense e Académico, referente à jornada 20 da Liga Portugal SABSEG, foi adiado para data ainda a definir, após acordo entre os Clubes, depois de ter recebido informações por parte do responsável pela força policial presente no Estádio Marcolino Castro de que não existem condições de segurança para a realização do mesmo, nem hoje, nem amanhã.A Liga Portugal, embora seja alheia aos motivos que levaram ao adiamento, lamenta o transtorno causado às equipas e adeptos, mas será sempre intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes."