Marcolino com a melhor casa da temporada

O Estádio Marcolino Castro registou a melhor casa da temporada na receção ao Leixões. Foram 3362 os adeptos presentes, sendo que 'apenas' 211 eram afetos ao Leixões.





A ação da SAD de premiar os associados com um bilhete extra resultou em pleno com as duas bancadas centrais muito bem compostas. O Marcolino que, por média, até ultrapassa os 2000 adeptos por jogo teve, desta vez, uma taxa de ocupação na casa dos 70%.O bom momento da equipa é, naturalmente, um motivo que leva mais feirenses ao estádio, mas a SAD também tem apostado em ações de sensibilização junto de sócios e adeptos para que apoiem a equipa. A maior proximidade às empresas da região, o contacto permanente com as escolas para que os jovens também 'pintem' o estádio e a política de comunicação nas redes sociais de proximidade aos adeptos e com apelos regulares à presença da massa associativa são outros dos motivos que fazem do Marcolino um exemplo no que toca ao número de espetadores em cada jornada. Ganha o Feirense e ganha o futebol português.