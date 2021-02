Marcus continua a crescer no Feirense

Aos 21 anos, Marcus é já uma das jóias da coroa do Feirense. O extremo nigeriano está a fazer uma temporada de grande nível, tal como comprovam os sete golos em 11 jogos na Liga Sabseg, sendo uma das figuras da formação orientada por Filipe Rocha.





Uma afirmação que, no fundo, dá seguimento a um processo de crescimento que começou há 3 anos, quando Marcus chegou a Santa Maria da Feira para representar os sub-19.De lá para cá, representou também os sub-23 e foi aí que chamou a atenção. Com sete golos na época transata, o extremo saiu do anonimato e convenceu Filipe Rocha a integrá-lo nos trabalhos de pré-época. Agora, ao cabo de 18 jornadas, cá provas de ser uma aposta certeira. Para além dos 7 golos em 11 encontros, foi também nomeado homem do jogo em cinco ocasiões