Marcus estreia-se numa convocatória da seleção da Nigéria

Melhor marcador do Feirense na presente temporada, com 11 golos, Marcus foi convocado pela primeira vez para a seleção da Nigéria. O jovem foi chamado por Gernot Rohr para o jogo com os Camarões, que acontece no próximo dia 4 de junho.





Marcus vive a sua primeira experiência no futebol profissional e tem sido um dos destaques na caminhada dos fogaceiros. Inclusive, o nigeriano foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg em janeiro.O extremo, de 21 anos, chegou ao Feirense em 2018, na altura para representar os sub-19. Após ter brilhado na Liga Revelação na época transata, Marcus impôs-se com naturalidade na equipa principal em 2020/21.