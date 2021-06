Marcus reforça ano de valorização

Onze golos marcados na primeira temporada como profissional é uma façanha ao alcance de poucos jogadores e o registo é ainda mais significativo quando não se trata de um ponta-de-lança. Mas o extremo Marcus conseguiu-o no Feirense.

O nigeriano, de 21 anos, foi uma das grandes sensações da Liga Sabseg e é um dos maiores ativos da SAD. A valorização do jogador subiu ainda mais com a recente chamada à seleção principal da Nigéria. As Super Águias defrontam hoje os Camarões e Marcus pode escrever mais uma bela página no seu currículo.

O selecionador Gernot Rohr assumiu que quer ver caras novas em ação. “Há vários jogadores que não vieram para estágio. Esta é uma oportunidade para analisar novas opções, para ver outros jogadores, para testar alternativas antes dos jogos de apuramento para o Mundial, diante da Libéria e Cabo Verde”, afirmou o técnico alemão. Apesar de preferir jogar à direita do ataque, Marcus foi utilizado à esquerda e até no eixo ofensivo esta temporada.

Já associado ao Galatasaray

Naturalmente, o jovem extremo é um alvo apetecível e à SAD fogaceira deverão chegar abordagens e propostas nos próximos tempos. Até ao momento, apenas da Turquia chegou um alegado interesse do Galatasaray. A imprensa turca deu conta desse desejo, mas, que se saiba, esse namoro ainda não se efetivou numa oferta concreta para contratar Marcus.

Formatado ao futebol europeu

O surgimento em força de Marcus na equipa principal do Feirense teve um processo prévio bem sustentado. Em 2018, o extremo chegou à Feira com 18 anos, proveniente do Remo Stars, do seu país. Na temporada inicial no clube foi logo promovido dos sub-18 aos sub-19. Em resumo, são 23 golos em 81 jogos dos sub-18 à equipa principal.