Médico do Feirense: «Focados na diminuição da propagação do vírus»

A Liga continua a ouvir os responsáveis clínicos pelos clubes da 1 e 2 Liga. Desta vez, foi a vez do médico Vítor Pereira, do Feirense, falar sobre a pandemia da Covid-19.





"Estamos perante uma pandemia. Uma situação muito pouco frequente e que pode acarretar graves riscos para a saúde pública. Neste sentido, devemos seguir as orientações dadas pelas autoridades de saúde, que são aqueles que mais sabem sobre o comportamento epidemiológico das doenças. Estamos neste momento numa fase de mitigação, significa que existem cadeias ativas da transmissão do vírus dentro da comunidade. Mais do que a rapidez da resolução do problema, importa o que vai acontecer durante essa resolução. Neste momento, devemos focar-nos em minimizar os efeitos e na diminuição da propagação do vírus pela comunidade. Para assim minimizarmos morbi-mortalidade atribuída a este vírus", considerou o clínico dos fogaceiros.Frisando que "os jogadores e o futebol foram exemplo para o país", Vítor Pereira explicita como tem sido o acompanhamento do plantel do 3º classificado da 2ª Liga. "O trabalho de uma semana normal, em que todos poderíamos conviver e estarmos juntos a partilhar o mesmo balneário, era planeado e organizado em consonância com os diversos departamentos (técnico, administrativo, médico...). Nesta fase, tivemos que ter uma resposta rápida e eficaz. Os planos que desenhámos, juntamente e com o acordo da equipa técnica, foram de encontro às necessidades identificadas pelo plantel e por cada um dos jogadores. Do contacto constante com todos, surgem alterações que vamos introduzindo. A possibilidade que a SAD do Feirense nos dá de termos uma equipa multidisciplinar facilita todo esse acompanhamento, com recursos mais tradicionais e outros mais tecnológicos", relata.Por fim, o médico deixa conselhos importantes nesta fase a toda a sociedade para fazer face ao atual contexto: "Nos tempos que correm o acesso à informação é universal. Não é fácil distinguir o que é informação fidedigna e o que é informação enganosa. Nesse sentido, devemos respeitar as orientações dadas pela Direção-Geral de Saúde em todas as vertentes: prevenção; medidas de controlo da pandemia; diagnóstico da doença e o respetivo tratamento. Importa tratar também dos assintomáticos. Estimular a criatividade, para ultrapassar o período de permanência em casa de maneira saudável. Manter as competências sociais, utilizando as tecnologias de que dispomos atualmente. Interajam uns com os outros, mas fiquem em casa. Isto vai passar e, em breve, voltaremos a estar juntos e a celebrar as nossas vitórias."