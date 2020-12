Nova dupla em Santa Maria da Feira

Momentos de forma, lesões, castigos... São várias as justificações que levam um treinador a mudar um ou mais jogadores nos seus onzes iniciais.

No Feirense há destaque para a nova dupla de meio-campo que tem atuado à frente da defesa. João Tavares e Mica são dois jogadores com caraterísticas de construtores de jogo e ambos chegaram a ser utilizados na posição '10' durante a carreira. Agora nos fogaceiros, jogaram muitas vezes a número "8" sendo apoiados no centro do terreno por um colega com funções mais defensivas.

No entanto, o técnico Filipe Rocha entendeu que os devia juntar para dar maior dinamismo à equipa num triângulo de meio campo que era completado por Fábio Espinho mas que na última jornada frente aos encarnados, viu Feliz ocupar a vaga do antigo capitão do Boavista.

Tendo em conta as mudanças operadas na equipa de Santa Maria da Feira, Cris, Latyr e Washington foram as unidades mais defensivas que acabaram preteridas e que têm ficado fora do onze.

O Feirense bateu-se bem com o Benfica B (venceu por 2-0) e é bem possível que as opções do treinador se mantenham as mesmas para o jogo na Póvoa de Varzim do próximo sábado.