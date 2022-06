Oficial: João Paredes é reforço para o ataque do Feirense

O regresso de João Paredes à 2ª Liga não vai ser feito pela porta da UD Olivierense, com quem subiu de divisão, mas sim pela do Feirense. O avançado foi apresentado, esta terça-feira, como reforço dos fogaceiros.O jogador, de 26 anos, assume-se assim como a primeira cara nova para o plantel às ordens de Rui Ferreira. No currículo, João Paredes conta com passagens por Chaves, Vizela, Mafra, Trofense e UD Leiria.Na temporada passada, João Paredes apontou 18 golos em 28 encontros.