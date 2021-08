Palacios reforça Feirense

William Palacios é o novo nome oficializado pelo Feirense. O colombiano é o nono reforço dos fogaceiros para esta época, e o primeiro a nunca ter atuado em Portugal.





O atleta de 20 anos, formado no Boca Juniores de Cali, chegou muito jovem à Europa, para reforçar as camadas jovens do Dukia Praga, da República Checa, onde apontou três golos em 17 partidas pela equipa B.O médio ofensivo assina agora pela equipa liderada por Rui Ferreira, e já foi integrado nos treinos do plantel, encontrando o compatriota Vargas.