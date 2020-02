Pedro Henrique quer voltar a faturar no Marcolino…contra ex-clube

Vem aí uma série de jogos que pode ser determinante para o futuro do Feirense nos seus intentos de luta pela subida. Na tarde deste sábado, a equipa de Filipe Rocha procura somar mais uma vitória, em casa, ante o Leixões e assim atingir os oito jogos consecutivos sem perder.





Para o resultado sorrir, a esperança recai muito sobre Pedro Henrique. O ponta-de-lança que, na época passada, assinou nove golos em 13 jogos pelo Leixões veste a camisola fogaceira desde o mês passado e estreou-se logo com um golo decisivo, no mais recente desafio caseiro, perante o Cova da Piedade (2-1).Se embalado pelo Estádio Marcolino Castro, o camisola 96 voltar a faturar, agora contra um emblema que bem conhece, por certo os santamarianos ficarão mais perto da vitória e o ponta-de-lança mais confiante de que corresponderá à veia goleadora que demonstrou em Matosinhos.Na última jornada, diante do Ac. Viseu, Pedro Henrique ficou em branco, o que não quer dizer que não tenha feito por isso. No homem-golo Pedro Henrique o Feirense confia!