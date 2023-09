Pedro Martins escreve carta aberta ao Feirense

Pedro Martins publicou, nesta quarta-feira, uma carta aberta nas redes sociais sobre o Feirense, em que se dirige "não apenas como ex-atleta deste grande clube, mas como um verdadeiro adepto"."O Clube Desportivo Feirense não é meramente um emblema. É a manifestação viva de mais do que um século de paixão, lealdade e determinação", disse o atual treinador do Al-Gharafa, do Catar, enfatizando que o tem sido "difícil assistir a uma série de acontecimentos que não refletem a verdadeira essência do Feirense", dirigindo-se diretamente ao Presidente da SAD e fala de "controvérisas em Praça Pública".Recorde-se que o antigo médio é um produto de formação dos fogaceiros e envergou a camisola do clube entre 1986 e 1994. Foi, nesse sentido, que Pedro Martins disse ser "inadmissível pensar num Feirense que não jogue no Marcolino de Castro", referindo-se também ao facto do plantel não treinar no centro de treinos do clube desde o início da época, "criado e mantido pelo esforço e dedicação de inúmeros sócios e adeptos".Por fim, o treinador de 53 anos mostra-se "inteiramente disponível para colaborar na busca de soluções" e deixa o seu apoio aos jogadores e treinador da formação de Santa Maria da Feira, Ricardo Sousa, concluindo que mantém a confiança "na sua competência" para a tarefa.