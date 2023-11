Pedro Mateus convocado pela primeira vez por São Tomé e Príncipe

O guarda-redes Pedro Mateus, do Feirense, foi convocado pela primeira vez para representar a seleção de São Tomé e Príncipe, tendo merecido a confiança do selecionador Adriano Eusébio e sido integrado numa lista com vários jogadores que atuam em Portugal.São Tomé e Príncipe recebe a Tunísia, na sexta-feira, e defronta a Namíbia, em Marrocos, no dia 21. Os dois jogos são referentes ao apuramento para o Mundial de 2026.Pedro Mateus está a cumprir a primeira temporada no Feirense, clube ao qual chegou no verão proveniente da Sanjoanense, tendo já realizado sete partidas.Com esta convocatória, o guardião está fora das opções do técnico Ricardo Sousa para a visita dos fogaceiros ao Tondela, no sábado, alusivo à 11.ª jornada da Liga Sabseg.