O Feirense já tem novo guarda-redes. Trata-se de Pedro Mateus, guardião de 26 anos que chega da AD Sanjoanense e que fez grande parte da sua formação no Marítimo, tendo passado também, por exemplo, pelos escalões jovens do FC Porto.Após quatro épocas de grande utilização no Marítimo B, saiu para o Olympias Limpion, do Chipre, de onde chegou para a equipa de São João da Madeira. Pedro Mateus vem compor as opções de Ricardo Sousa para a baliza, uma vez que, em relação à última temporada, apenas Rogério Santos se mantém entre os fogaceiros, após as saídas de Igor Rodrigues e Arthur. O guardião vai envergar a camisola número 99.