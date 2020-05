Plantel do Feirense demarca-se de comunicado do Sindicato dos Jogadores

O comunicado emitido, esta sexta-feira, pelo Sindicato dos Jogadores, onde eram mostradas preocupações com a possibilidade do agravamento dos salários em atraso na 2ª Liga, não tem a aprovação do plantel do Feirense, sendo que a equipa atualmente no 3º lugar da prova, num texto conjunto enviado às redações, garante não se rever no referido comunicado.





Os jogadores do Feirense, ainda que possam ter preocupações com a questão salarial, dizem ter demontrado ao presidente do Sindicato, Joaquim Evangelista, "a necessidade de tornar pública a indignação face ao diferente tratamento que existiu entre a 1ª e a 2ª Liga, algo que foi esquecido no comunicado do SJ", pode ler-se no texto dos jogadores do emblema de Santa Maria da Feira."Os jogadores da equipa principal do Feirense vêm por este meio esclarecer que não se reveem no comunicado hoje publicado pelo Sindicato de Jogadores (SJ). A questão salarial é importante e preocupa-nos a todos, mas os nossos capitães demonstraram ao presidente do SJ a necessidade de tornar pública a nossa indignação face ao diferente tratamento que existiu entre a 1ª e a 2ª Liga, algo que foi esquecido no comunicado do SJ.Somos profissionais e queríamos ter as mesmas oportunidades de terminar o nosso campeonato como terão os nossos colegas da Liga NOS.A Liga preparou um plano de retoma para as duas divisões profissionais, todos os clubes contribuíram e concordaram com ele. Cabia à organização que rege o futebol no nosso país, em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, ajudar os clubes para que fossem cumpridas todas as condições para se concluir a 2ª Liga. A decisão ontem tomada pelo Governo deixou os jogadores profissionais do Feirense indignados e com um sentimento de discriminação".