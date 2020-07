Quarteto tenta seguir as pisadas de Cris no Feirense

O plantel principal do Feirense iniciou os treinos de pré-temporada na segunda-feira e no lote de jogadores à disposição do treinador Filipe Rocha distinguem-se cinco por terem um passado em comum: a formação nas camadas jovens dos fogaceiros. O capitão Cris, de 36 anos, mereceu a confiança do treinador e viu renovado o seu contrato para a 13ª época na equipa principal, enquanto os restantes quatro tentam seguir esta longa caminhada no clube.





Afonso, Diga, Ricardo Benjamim e Tiago Cavadas vão procurar durante a pré-época assegurar um lugar no plantel e dar sequência ao trabalho realizado em 2019/20.Há um ano, o guarda-redes Ricardo Benjamim regressou a Santa Maria da Feira após uma experiência no futebol espanhol, mas acabou por somar apenas minutos na Liga Revelação ao serviço dos Sub-23.O lateral direito Diga é o mais velho dos quatro. Aos 22 anos, soma 26 aparições na primeira equipa e poderá beneficiar da saída de Tiago Mesquita para continuar o seu processo de afirmação.Tiago Cavadas, central que ganhou fama de goleador nos Sub-18, Sub-19 e Sub-23, esteve nove vezes no banco em 2019/20, com concorrentes como Ícaro, Gui Ramos e Ricardo. Para ajudar a evolução e também ter o ritmo competitivo necessário, foi igualmente chamado a atuar na equipa Sub-23.Por fim, Afonso. O médio soma seis jogos na formação principal, ele que, curiosamente, atua na posição de Cris. Na época passada, para além do capitão, teve ainda Ramires e João Amorim como concorrência.Filipe Silva