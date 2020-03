Quase 4 mil disseram 'Basta'

Cinco vitórias consecutivas, um estádio cheio e uma ação de fair-play de aplaudir. Foi assim o dia de ontem no Feirense. Comecemos pelo mais importante para o futebol português. A SAD fogaceira levou a cabo uma campanha denominada 'Basta de combate ao insulto, à discriminação, ao ódio e à agressão'.





Durante a semana houve a comunicação para o exterior e, ontem, no jogo, os jogadores titulares de Feirense e Académica entraram em campo com t-shirts alusivas à luta por um futebol mais positivo. Até a mascote Billas teve direito a uma! Das bancadas houve aceitação e o jogo decorreu, de princípio ao fim, com uma exemplar demonstração de fair-play.Curiosamente, ontem, o Estádio Marcolino Castro até bateu o recorde de assistências da temporada. Há 15 dias, na receção ao Leixões, foi ultrapassada a barreira dos 3 mil espetadores. Ontem, com alguma chuva, foram 3913.