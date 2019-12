Recuperar a fortaleza do Marcolino

Ao cabo de cinco jogos à frente do Feirense, Filipe Rocha apenas teve um jogo em casa, que resultou num empate com o Benfica B. O contacto com o Estádio Marcolino Castro foi ainda parco para o técnico, pelo que, domingo, na receção ao Casa Pia, o desejo é voltar às vitórias em Santa Maria da Feira e embalar para a desejada recuperação na tabela classificativa.





Para além do desafio perante os casapianos, os feirenses ainda serão visitados pelo FC Porto B na 1° volta e há cada vez mais tolerância zero para a perda de pontos no Marcolino, terreno tradicionalmente difícil para quem o visita. É esse o repto fogaceiro: mais do que nunca, em casa, todos os pontos devem ser conquistados.Esta temporada, o Feirense tem duas vitórias, três empates e duas derrotas no seu reduto para o campeonato, manifestamente pouco para um candidato à subida. Ainda assim, há a sublinhar, por exemplo, que um triunfo caseiro foi perante o rival direto, Chaves. Na Taça de Portugal, em jogo da 3° eliminatória, os santamarianos deixaram pelo caminho o primodivisionário Tondela, que saiu da Feira vergado a uns inapeláveis 3-0. O caminho é reencontrar estes resultados.