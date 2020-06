Ricardo despede-se do Feirense

O 'Xerife' está de saída do Feirense. Aos 39 anos, Ricardo termina contrato e sai sem a glória da subida de divisão, objetivo pelo qual lutavam os fogaceiros no momento em que a 2.ª Liga foi suspensa e, posteriormente, dada por terminada.





O experiente jogador fez 16 jogos no Feirense, após ter sido indiscutível no Famalicão, que subiu de divisão na temporada transata. Em 2005/06, o central já tinha festejado outra subida com a camisola do Beira-Mar. Com 261 jogos somados na 1ª Liga, Ricardo jogou ainda a Liga Europa e uma pré-eliminatória da 'Champions' pelo P. Ferreira e foi internacional por Cabo Verde. Em 2001, teve uma passagem pelo estrangeiro ao serviço dos chineses do Shandong Luneng. A carreira ainda não termina aqui...