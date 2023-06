Ricardo Sousa é o novo treinador do Feirense

para defender o

Ricardo Sousa é o novo treinador dos Fogaceiros!



A SAD do Feirense confirmou, esta sexta-feira, a contratação de Ricardo Sousa para o cargo de treinador da equipa principal, sucedendo a Rui Ferreira. O técnico, de 44 anos, foi anunciado através de uma publicação nas redes sociais.Ricardo Sousa tem mais de meia centena de jogos na Liga Sabseg, nomeadamente ao serviço do Mafra, clube que comandou entre abril de 2021 e fevereiro de 2023."Ricardo Sousa chega a Santa Maria da Feira após uma experiência no CD Mafra, onde se estreou nos campeonatos profissionais. Antes tinha dado passos seguros na sua afirmação como treinador ao serviço de emblemas como o do SC Beira-Mar, FC Felgueiras 1932, Anadia FC, Lusitano VRSA e AD Sanjoanense", refere a nota divulgada pelos fogaceiros."Enquanto jogador Ricardo Sousa teve uma carreira marcante. Internacional jovem português, chegou à equipa principal do FC Porto onde trabalhou com José Mourinho e Fernando Santos. O talento levou ainda a experimentar campeonatos como o alemão e o holandês", lê-se ainda.