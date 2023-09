Ricardo Sousa: «O Serginho devia ter recebido o segundo amarelo»

O Feirense sofreu a segunda derrota consecutiva para a Liga SABSEG e Ricardo Sousa, treinador dos fogaceiros, entendeu que a sua equipa defrontou um adversário "bastante complicado"."Sabiamos sempre que ia ser um jogo bastante díficil, mas a nossa ideia era nunca baixar os braços em nenhum momento do jogo. Houve alturas em que permitimos certas e determinadas situações de perigo e sofremos numa perda individual e numa fraca transição defensiva. No entanto, nunca desistimos e isso é um ponto positivo".No que toca à partida ter sido, pela segunda vez consecutiva numa casa emprestada, Ricardo Sousa realça a falta do "12º jogador" e o facto de ser sempre difícil "treinar e jogar fora do nosso ambiente natural", pelo que adiciona alguma influência sobre o resultado final.Sobre a polémica que resultou na sua expulsão do banco de suplentes, o técnico do Feirense realça o facto de "nunca ter tratado mal um árbitro". "Sempre fui muito direto, a minha relação com os árbitros é frontal e direta, mas é também respeitosa. Nunca tratei mal nenhum árbitro e até, inclusive, já pedi desculpa a um pela minha atitude. Hoje, fui expulso sem ter dito literalmente nada. Talvez tenha sido derivado da jogada anterior, onde penso que o Serginho (jogador do Santa Clara) devia ter recebido o segundo amarelo devido a uma falta perigosa. Durante a jogada onde fui expulso, não disse absolutamente nada", esclareceu Ricardo Sousa, rematando que deixa "ao critério do Conselho de Justiça qualquer decisão".O Feirense está em 12º lugar na Liga SABSEG, com apenas 3 pontos em 4 jogos.