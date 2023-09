Rodrigo Nunes responde a Pedro Martins: «Causa-me estranheza seres meu amigo há 40 anos e...»

Na sequência da carta de Pedro Martins , a visar alguns problemas que vê no Feirense, Rodrigo Nunes respondeu com intensidade ao antigo jogador. Nas declarações, o , presidente dos fogaceiros sente que, tanto ele como outros membros da direção, mereciam uma chamada telefónica a "transmitir tudo o que vai na alma" e remete para uma Assembleia Geral que irá decorrer, convidando o atual treinador do Al-Gharafa a estar presente por videoconferência."Caro amigo Pedro,Congratulo-me, na tua aparição pública, preocupado pelo que se está a passar no Feirense e por teres demonstrado disponibilidade para seres parte ativa no encontro de soluções. No entanto, causa-me alguma estranheza seres meu amigo há 40 anos e, da grande maioria dos meus colegas de direção, teres os nossos números de telefone e, sendo a tua preocupação tão elevada, não teres pegado no telefone e ligado para o presidente a transmitir-lhe tudo o que te vai na alma e, em conjunto, tentarmos encontrar uma base de entendimento. No meio de muitas 'frases feitas', que eu as repetiria, pedes ao presidente do clube contenção.Caro Pedro, contenção é o que o teu amigo presidente mais tem tido neste últimos quatro anos. Digo-te mais, contenção foi aquilo que tu não tiveste nesta tua carta ao Feirense.Quanto ao considerares inadmissível a equipa de futebol sénior não estar a jogar no Marcolino de Castro, esta foi uma decisão dos sócios, discutida e votada por unanimidade em Assembleias Gerais anteriores. Não conheces a minha opinião sobre esta matéria, mas também nunca quiseste saber, porque como disse atrás, bastava pegares no telefone e fazer uma chamada. Já agora, inadmissível seria se uma direção não cumprisse ou ignorasse a consciência dos sócios, por terem comparecido nas Assembleias Gerais durante o hiato temporal referido para as explicações oficiais que lhes são devidas. Fica descansado, que o Feirense está e sempre esteve disponível para encontrar um entendimento.Convido-te, mesmo sabendo que estás no estrangeiro, a estares presente por videoconferência, na próxima terça feira, para uma sessão de esclarecimento a todos os sócios presentes, que irá ocorrer no cineteatro António Lamoso para que tu e todos possam tirar as dúvidas, indicar-nos soluções e para que tudo isto se resolva.Por fim, garanto-te Pedro, que fui eu que escrevi este texto, pois tenho dúvidas, pela nossa amizade e pelo nosso feirismo, que foste tu que escreveste o teu.Saudações de um pequeno feirense para um enorme feirense.Presidente Rodrigo Nunes"