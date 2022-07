Rogério Santos reforça Feirense

O Feirense oficializou, esta sexta-feira, a contratação de Rogério Santos, guarda-redes, de 23 anos, que representou o Trofense em 2021/22, clube com o qual terminou contrato.Com a formação feita praticamente toda no Sp. Braga, chegou ainda a representar as equipas B e sub-23 dos arsenalistas. Apesar de ter treinado com o plantel principal e ter sido convocado para algumas partidas, nunca chegou a fazer a estreia oficial equipa A dos bracarenses.Com esta contratação, Rui Ferreira passa a ter três guarda-redes à disposição, com Rogério Santos a juntar-se a Arthur e Igor, que transitam da época passada, colmatando a saída de Bruno Brígido para o Estrela da Amadora.