Ronaldo Camará próximo do Feirense

Além de Zé Santos, o Feirense está próximo de assegurar a contratação do médio Ronaldo Camará, confirmou. O jogador, de 20 anos, estava sem clube, depois de ter rescindido recentemente com os italianos do Monza.Formado no Benfica, o criativo foi visto em tempos como uma das principais promessas da formação encarnada e chegou a realizar temporadas positivas ao serviço dos sub-23 e da equipa B do Benfica. Camará também contribuiu para a conquista da Youth League, em 2021/22, participando em dois jogos.Transferido para Itália em janeiro de 2021, Ronaldo Camará não se conseguiu afirmar no Monza, não tendo chegado a somar qualquer minuto na equipa principal.O médio vai agora procurar relançar a carreira ao serviço do Feirense.