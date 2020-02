Ruca voltou e só sabe ganhar

Três jogos, três vitórias. O Feirense está a atravessar o melhor ciclo da temporada, com oito jogos consecutivos sem conhecer o sabor da derrota, mas Filipe Rocha sabia que tinha de conseguir mais vitórias do que empates, algo que não aconteceu neste início de ciclo (dois triunfos e três empates). O treinador foi retocando a equipa, afinando estratégias e, como se disse, venceu os últimos três, sofrendo apenas um golo.





Uma das grandes novidades de Filipe Rocha foi a inclusão de Ruca no onze inicial diante do Cova da Piedade. O lateral esquerdo esteve a bom nível, subiu de rendimento na deslocação a Viseu e diante do Leixões terá feito um dos seus melhores jogos ao serviço do Feirense. Os elogios nas redes sociais são apenas a face mais visível dessa exibição que pode, e deve, ser explicada com números. Ruca ganhou 9 duelos, somou 13 recuperações de bola, teve uma eficácia de passe a roçar os 80% e somou ainda 4 cruzamentos e 1 remate. Comparando com as duas jornadas anteriores, o esquerdino melhorou cada um destes itens estatísticos.Em Chaves, Ruca será, novamente, titular, ele que soma 17 partidas de castelo ao peito. Na última temporada, o lateral deu também nas vistas pela veia goleadora, 5 remates certeiros ao serviço do Mafra. Neste momento de forma crescente, a estreia a marcar pela nova equipa seria mesmo... ouro sobre azul.A título de curiosidade, no banco tem ficado Zé Ricardo, um jovem talento em quem a SAD deposita enorme confiança. Descoberto no Mirandela, do Campeonato de Portugal, o brasileiro teve a paciência necessária para lutar por um lugar na equipa. Ganhou rodagem nos sub-23 - fez 5 golos em 8 jogos na Liga Revelação - e foi chamado ao onze da formação principal. Ao fim de 11 partidas, perdeu o lugar, mas, seguramente, não desistiu de o reconquistar. Filipe Rocha só tem a ganhar com a concorrência interna, tal como afirmou na última conferência de imprensa.