Rui Ferreira assume estar de saída do Feirense. Após a vitória por 4-1 diante do Torreense, que encerrou a temporada dos fogaceiros, o treinador falou aos jornalistas e disse estar à espera de acertar a desvinculação com a administração da SAD."Eu comuniquei e pedi à direção para me desvincular do contrato que tenho com o Feirense. O que me foi dito foi que iriam desvincular esse mesmo contrato. Estou à espera de, logo que possível, fazer a desvinculação, que acho que é o melhor para as duas partes. O que está falado e combinado com a administração é a saída", referiu o treinador dos fogaceiros."Não sei [se o futuro passa pela 1.ª ou 2.ª Liga]. Para já não tenho nada. O que tenho é vontade de continuar a trabalhar, de continuar a cimentar aquilo que foi feito nos últimos dois anos. Seja na 1.ª ou na 2.ª Liga, aquilo a que me proponho é continuar a crescer na minha carreira e estarmos [equipa técnica] no ativo em clubes que nos possam proporcionar essas condições para desenvolver o nosso trabalho", afirmou.