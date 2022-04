Rui Ferreira castigado com 11 dias de suspensão

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um castigo de 11 dias de suspensão a Rui Ferreira, técnico do Feirense, com uma multa de 1.340 euros, na sequência da sua expulsão durante o encontro com o FC Porto B, que terminou com uma derrota dos fogaceiros por 2-1. Com este castigo, o treinador não estará no banco na receção ao Vilafranquense.





Segundo o relatório do árbitro, Rui Ferreira "protestou com um árbitro uma decisão, tendo proferido asseguintes palavras: 'És uma vergonha', 'Abre os olhos, estás a dormir'". Já depois de ser admoestado com o cartão vermelho, o técnico "entrou em terreno de jogo, e repetidamente proferiu novamente: 'És uma vergonha'".O clube foi também sancionado com 357 euros de multa devido a cânticos proferidos pelos seus adeptos, entre os quais "Sporting é merda, porto é igual, somos os ultras do feirense, orgulho nacional" e ainda "Sempre a roubar,sempre a roubar, o porto é merda, o porto é merda". De acordo com o relatório do delegado, durante os festejos do segundo golo portista, foram lançados para o terreno de jogo um isqueiro e uma garrafa de água que terá atingido um jogador, sem causar ferimento.