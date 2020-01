Rui Ferreira é o novo treinador dos sub-23 do Feirense

Rui Ferreira foi, esta quarta-feira, anunciado como o novo treinador dos sub-23 do Feirense, substituindo Tiago Conde no cargo, ele que é o coordenador da formação e vai agora assumir o conjunto sub-19, antes orientado por Gonçalo Silva.





O novo técnico já trabalha em Santa Maria da Feira e a SAD fogaceira agradeceu o trabalho realizado por Tiago Conde nos sub-23 e desejou "o maior sucesso" na nova etapa. "A Administração (da SAD) enaltece a dedicação de Tiago Conde em prol do nosso projeto e deseja-lhe o maior sucesso nas novas funções", pôde ler-se no anúncio do Feirense, no seu site oficial, ao início desta tarde.