Rui Ferreira e o triunfo na Trofa: «Fomos merecedores»

Depois de uma vitória suada frente ao Trofense, Rui Ferreira, técnico do Feirense, mostrou-se satisfeito pela conquista de mais três pontos e pela entrega dos seus jogadores durante a partida que ditou o regresso aos triunfos."Foi um jogo muito competitivo e combativo, num campo e clima muito difícil, mas em que tentamos jogar enquanto foi possível, frente a uma equipa muito bem orientada, como temos visto nestas três últimas jornadas em que venceram. O favoritismo era do Trofense pelo momento que vivia, mas tentámos sempre ir à procura da vitória durante o jogo, mexemos sempre nesse sentido e acabámos por ser felizes. Fomos merecedores desta vitória por aquilo que fizemos. Estou muito orgulhoso dos meus jogadores", referiu, aos microfones da Sport TV.Apesar do regresso ao segundo lugar da tabela, o discurso do treinador dos fogaceiros não se alterou e o objetivo continua a ser o mesmo do início da época. "O nosso objetivo é a manutenção e conquistar o máximo de pontos possível. Penso que mais três ou seis pontos e garantimos isso. Não podemos fazer futurologia, mas lutamos em todos os jogos para vencer. É esse o nosso compromisso. Aquilo que estamos a fazer está acima do que era esperado no início da temporada. Não podemos prometer mais do que lutar sempre pelos três pontos", frisou.