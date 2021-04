Rui Ferreira: «Empate foi frustrante porque tínhamos o jogo completamente controlado»

No regresso de Rui Ferreira a Santa Maria da Feira, agora para comandar a equipa principal, o resultado não podia ter um sabor mais desgostoso para o treinador, visto que a vitória escapou nos descontos: "sem dúvida que foi [um balde de água gelada]. Acho que foi demonstrativo aquilo que a equipa fez. A intenção que a equipa tinha em querer vencer o jogo, em conquistar os três pontos. Não conseguimos. Foi frustrante a forma como aconteceu [o empate] porque tínhamos o jogo completamente controlado".





O técnico disse também que a sua equipa conseguiu anular o adversário e que foi a única a merecer a vitória: "conseguimos anular aquilo que eram as forças do Cova da Piedade. Uma equipa muito forte naquilo que são as transições e as diagonais dos seus médios a procurarem a profundidade, mas fomos sempre anulando com uma grande capacidade e trabalho da nossa linha defensiva e não só. Portanto, o resumo do jogo passa muito por aí. Uma equipa a querer controlar e a dominar o jogo, que foi a nossa, e o Cova da Piedade a tentar fazer o seu jogo. Com todo o respeito que eu tenho pelo adversário, acho que nós éramos merecedores dos três pontos. Não conseguimos e ficamos frustrados, tristes, mas com muita força e vontade para os próximos jogos"."Acreditamos muito naquilo que queremos, no objetivo que nos propusemos e aquilo que a equipa fez durante grande parte do tempo dá-nos confiança. Não digo que vamos ganhar muito mais vezes porque não há muitos mais jogos, sabemos disso. Vai ser uma prova dura até ao fim, mas conscientes que temos argumentos e qualidade nos jogadores para poder chegar a bom porto" referiu-se o novo treinador dos fogaceiros às próximas partidasSobre o seu antecessor, Rui Ferreira não quis alongar-se muito, mas realçou que Filipe Rocha terá feito "seguramente o seu melhor": "não queria fazer comparações. Quem estava cá seguramente fez o seu melhor. Podem ser, eventualmente, ideias diferentes, mas vamos tentando desenvolver o nosso trabalho com as nossas ideias. Sem querer fazer comparativos, somos o que somos e acho que hoje ficou demonstrada a vontade e a capacidade com que nós queríamos, muito, chegar na frente para fazer o golo, não queríamos baixar"."Vamos dar continuidade. Vamos analisar como é que a equipa correspondeu e vamos ter oportunidade de verificar melhor, de corrigir alguns posicionamentos, algumas coisas que não estiveram tão bem, mas no cômputo geral fiquei muito satisfeito com o comportamento dos jogadores. Cada jogo é um jogo, tem a sua história, este teve esta. Vamos preparar da melhor maneira o próximo sabendo que é um adversário diferente, mas a ideia vai ser sempre a mesma: muita vontade de querer vencer, porque é isso que nós queremos", finalizou Rui Ferreira.Autor: Filipe Silva