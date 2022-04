Rui Ferreira: «Foi um resultado muito importante: na base da crença, da personalidade, do caráter»

Após a vitória conseguida nos descontos frente ao Ac. Viseu, Rui Ferreira estava satisfeito com o resultado, mas não deixou de salientar o trabalho feito para conseguir a vitória: "o nosso primeiro golo é um grande golo e é dentro daquilo que tínhamos trabalhado e daquilo que pretendíamos que fosse o jogo porque trabalhamos sempre naquilo que é a procura dos espaços dados pelo adversário, mas obviamente é preciso nós estarmos tranquilos com bola e, nesse momento, nós tivemos e chegamos ao golo".Após o tento madrugador, o técnico reconheceu algumas fragilidades da sua equipa no desenrolar do encontro, mas reforçou a importância do resultado: "Depois há alguma intranquilidade, fruto daquilo que é a inexperiência de alguns dos nossos jogadores, mas foi um resultado que para nós foi muito importante. Importante na base da crença, da personalidade, do carácter e soubemos sofrer. Tentamos sair quando nos era permitido porque do outro lado tivemos um Ac. Viseu muito competente. Quando tentamos sair foi com alguma falta de critério e de qualidade. Portanto, isso também nos trouxe alguma desconfiança"."Mas nós sabemos os jogadores que temos, sabemos até onde podemos ir e a dada altura mexemos onde tínhamos de mexer, onde sentíamos que tínhamos de dar energia à equipa e os jogadores que entraram deram essa mesma energia e depois acabamos por ser felizes na reta final. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Obviamente que, no aspeto técnico não foi dentro do que gostaríamos, mas não deixou de ser um bom jogo, com muita emoção e a crença desta equipa resultou numa vitória. Portanto, estamos muito satisfeitos, muito contentes com o resultado e é continuar o nosso trabalho que é ganhar", finalizou Rui Ferreira a análise à partida.Questionado sobre o momento de forma de Vargas, o treinador esclareceu como tem vindo a ser o processo de recuperação do jogador: "O Vargas teve um início de campeonato muito bom que ajudou a equipa. A dada altura começou a ressentir e a baixar os seus níveis, até porque estamos a falar de um jogador que não jogava há muito tempo fruto da lesão que teve e, portanto, era um campeonato em que já sabíamos que ele iria ter essa mesma quebra. Começou a cair e nós fomos gerindo e tentando recuperar o Vargas dentro da própria competição. O que é certo é que a dada altura apareceu-lhe a Covid-19, e foi nos que bateu mais, e tivemo-lo durante muito tempo ausente. Tentamos mais uma vez recuperá-lo e ele continuou apagado, portanto, teve mais este descanso, entrou com golo, o que é muito moralizador e muito importante, e esperamos que ele agora arrebite para poder também ajudar-nos porque nós precisamos do Vargas e o Vargas precisa da equipa"."E assim como o Vargas também outros jogadores tem sido importantes mesmo quando não estão no seu melhor. A nossa preocupação é tentar recuperar não só fisicamente, mas também animicamente e esperamos que o Vargas nos possa ajudar assim como ajudou o Petkov, assim como vai ajudar o Jorge Teixeira quando regressar de lesão, assim como o próprio Jardel tem tido alguns problemas difíceis ao longo desta época e tem também boas condições para nos ajudar. Nós acreditamos em todos os jogadores, trabalhamos nesse sentido, eles sabem disso e quando entram dão seguramente o seu melhor, que é o que tem acontecido até aqui", lembrou Rui Ferreira o contributo de alguns atletas também com problemas durante a temporada.