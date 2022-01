Rui Ferreira: «Não foi uma vitória como nós queríamos, mas foram três pontos»

O Feirense venceu o Mafra por 1–0 já perto do fim do encontro e Rui Ferreira reconheceu as dificuldades de uma partida "extremamente difícil frente uma equipa muito boa, que joga muito bem e é muito bem organizada": "O Ricardo Sousa está a fazer um grande trabalho e a equipa está extremamente moralizada depois de um grande jogo na Taça de Portugal onde galvanizou ainda mais essa confiança".

Apesar dos três pontos, o treinador reconheceu que esta não foi das melhores exibições da sua equipa: "Não foi uma vitória como nós queríamos, mas foram três pontos e isso, naquilo que é a nossa caminhada, é fundamental. Como já tinha referido anteriormente, é preferível ganhar mesmo não jogando bem. Seria muito mais frustrante para nós, e muito mais trabalhoso, não jogarmos bem e perdermos. Não jogamos bem, sentimos que não jogamos bem com bola, e ganhamos, é muito mais fácil trabalhar e corrigir sobre vitórias. Agora, em termos defensivos acho que estivemos ao nosso nível, muito coesos e bem organizados, sendo difícil entrar na nossa organização defensiva e isso é que fez com que nós acabássemos por vencer este jogo. Repito: contra uma equipa muito boa e são mais três pontos nesta nossa caminhada".

O treinador fogaceiro reconheceu mesmo que os visitantes não mereciam este desfecho: "Defendemos bem e acabamos por ser felizes numa vitória que não vou dizer que é justa porque acho que o Mafra não merecia ter perdido. Mas o futebol tem disto mesmo. Nós na Madeira, frente ao Nacional, fizemos um belíssimo jogo e perdemos. Este campeonato tem disto: jogamos bem e podemos perder, jogamos mal e podemos ganhar. É preferível ficar com os três pontos e corrigir, porque sobre vitórias é mais fácil".

Ao nível de reforços Rui Ferreira não espera ninguém porque seria injusto já que o plantel que tem está a apresentar resultados acima das expectativas: "Montamos esta equipa desde o início e os jogadores estão a dar capacidade de resposta dentro daquilo que nós esperávamos e neste momento até estamos acima das expectativas. Seria injusto estar agora a ir buscar reforços com outras expectativas. O que nós temos de fazer é investir nos nossos jogadores, no nosso trabalho e olhar, por exemplo, para o João Pinto que tem evoluído imenso e que no jogo anterior frente ao Sp. Covilhã demonstrou que está num processo de crescimento. Teve ali uma ou outra falha que fez com que nos levasse a sofrer golo no processo defensivo, onde costumamos ser fortes, e hoje já esteve outra vez irrepreensível. É um crescimento no seu trabalho e é isso que nós apostamos. O João está cada vez melhor. Estou a dar o exemplo dele, mas, no fundo, nós apostamos no crescimento de todos estes jovens que temos aqui".

O técnico do Feirense deu ainda os parabéns ao Mafra pelo percurso que tem vindo a fazer esta temporada e desejou as melhoras a Ricardo Sousa: "Dar os parabéns aos meus jogadores, desejar as maiores felicidades ao Mafra porque está a fazer um belíssimo campeonato e desejar também as maiores felicidades ao Mafra para a Taça de Portugal porque é merecedor da posição em que se encontra e dar um abraço forte ao Ricardo que eu sei que ele que está com covid em casa".

"É tudo muito incerto e nós não podemos estar aqui a criar grandes expectativas para depois as coisas não correrem da melhor maneiras e ficarmos defraudados. Eu tenho de ser para comigo próprio e para o meu grupo o mais realista possível. E também para os adeptos do Feirense que merecem todo o meu respeito naquilo que tem sido o apoio à equipa", finalizou deste modo a conferência de imprensa Rui Ferreira quando questionado sobre se assumia a candidatura à subida.