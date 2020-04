SAD do Feirense acusa clube e fala de "exploração e aproveitamento de menores"

Foi durante a última madrugada que a SAD do Feirense divulgou, na sua página do Facebook, uma nota onde aponta o dedo à direção do clube. A sociedade revela que o clube contratou "dois jogadores estrangeiros e menores de idade (8 e 13 anos)", rejeitando "por completo essa política" e alertando "para eventuais ilegalidades".





"Nunca, em mais de 100 anos de história, assistimos à exploração e aproveitamento de menores como forma de propaganda", escreve a SAD do Feirense. Recorde-se que a SAD do Feirense é liderada por Kunle Soname, ao passo que o clube é presidido por Rodrigo Nunes."A Administração do CD Feirense - Futebol, SAD tomou conhecimento da contratação por parte do clube de dois jogadores estrangeiros e menores de idade (8 e 13 anos). Rejeitamos, por completo, esta política e alertamos para eventuais ilegalidades que possam estar a ser cometidas.Nunca, em mais de 100 anos de história, assistimos à exploração e aproveitamento de menores como forma de propaganda, com entrevistas filmadas na sala do presidente da Direção e na presença do Coordenador da Formação.Somos forçados publicamente a nos demarcarmos veemente desta situação ou de situações semelhantes até porque as já referidas entrevistas com os atletas menores foram publicadas nas redes sociais, como a da empresa que representa os jogadores, com principal incidência nas pessoas residentes em Santa Maria da Feira.Tememos as repercussões que notícias como estas, a envolver menores, possam vir a ter, inclusive já fomos alertados por atletas e pais de atletas que nos questionaram sobre tão delicado tema após verem as publicações nas redes sociais."