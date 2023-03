SAD do Feirense acusa presidente do clube de impedir a utilização do autocarro oficial da equipa principal

A menos de uma hora do pontapé de saída do dérbi entre Feirense e a UD Oliveirense, em Oliveira de Azeméis, a SAD dos fogaceiros emitiu um comunicado a informar que foi impedida de utilizar o autocarro oficial da equipa principal para fazer a deslocação até ao Carlos Osório devido a uma ordem direta do presidente do clube Rodrigo Nunes.Na nota publicada no seu site oficial e nas redes sociais, a SAD refere que "os associados e adeptos do CD Feirense teriam de ser alertados de mais uma atrocidade do Sr. Presidente Rodrigo Nunes", com um "impacto extremamente negativo na preparação do jogo de hoje", revelando que não tem tornado públicas "as muitas intromissões e ameçadas por parte da Direção do Clube", embora tenha já alertado o presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira para a situação.O UD Oliveirense-Feirense tem início marcado para as 15h30."A Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD vem dar conhecimento aos associados e adeptos do CD Feirense de um lamentável episódio ocorrido na manhã de hoje, dia de um importantíssimo jogo da nossa equipa principal em Oliveira de Azeméis. A empresa de autocarros que costuma transportar a nossa equipa – Auto Viação De Souto (Inácio) – recusou-se a disponibilizar o autocarro oficial da equipa principal. A gerência da empresa informou a nossa Sociedade que a recusa se devia a uma ordem direta do Presidente da Direção do CD Feirense, Sr. Rodrigo Nunes.A poucas horas de um jogo oficial, de um dérbi tão importante, o Sr. Presidente da Direção do Clube intrometeu-se de forma grosseira na gestão da CD Feirense SAD com um impacto extremamente negativo na preparação do jogo de hoje.Temos omitido muitas intromissões e muitas ameaças por parte da Direção do Clube, mas o que se passou hoje é intolerável e os associados e adeptos do CD Feirense teriam de ser alertados de mais uma atrocidade do Sr. Presidente Rodrigo Nunes.Apesar de não tornarmos públicos os constantes atropelos que temos sido alvo por parte da Direção do Clube Desportivo Feirense, temos tido o cuidado de alertar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Desta vez, todos os associados e adeptos tinham de ter conhecimento deste ataque por parte do Sr. Presidente Rodrigo Nunes."