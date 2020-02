SAD do Feirense diz "basta ao insulto, à discriminação, ao ódio e à agressão"

As atitudes inadequadas em torno do fenómeno futebolístico e do desporto têm estado na ordem do dia e a SAD do Feirense, consciente de tais problemas, tomou a iniciativa, em comunicado, de fazer um apelo direcionado aos seus adeptos para que sejam exemplo no Estádio Marcolino Castro e dizerem "basta ao insulto, à discriminação, ao ódio e à agressão" numa "modalidade agregadora" como o futebol.





Os fogaceiros recebem a Académica no próximo sábado e os da casa querem ser exemplo da melhor forma de estar num estádio de futebol.O Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD apela aos seus associados e adeptos que se juntem aos funcionários e colaboradores numa campanha que visa defender o futebol positivo. Vamos dizer Basta ao insulto, à discriminação, ao ódio e à agressão. O Marcolino tem de ser um palco de fair-play e de respeito. Basta é o mote da nossa campanha. Contamos convosco!O FUTEBOL TEM DE SER UMA FESTAO futebol é muito mais do que um jogo. É uma modalidade agregadora. As bancadas e o amor ao clube unem pessoas de todas as classes sociais, origens e etnias. O desporto, cada vez mais, tem de ser vivido com fair-play e promover valores éticos como a cooperação, o respeito, a solidariedade e a tolerância.O Clube Desportivo Feirense apela aos seus adeptos para terem um comportamento responsável. O Marcolino é a nossa casa, o local onde, juntos, queremos vibrar e somar vitórias. Vamos mostrar a nossa união. Vamos apoiar a nossa equipa e valorizar o futebol e o espetáculo.Basta de insulto, discriminação, ódio e todo o tipo de agressão. Contamos contigo!