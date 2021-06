Selecionador nigeriano elogia Marcus

O selecionador nigeriano tem ficado agradado com o que tem visto de Marcus no estágio que as 'Super Águias' estão a realizar na Áustria. O extremo do Feirense cumpriu a sua primeira internacionalização, na passada sexta-feira, e já esta terça poderá somar mais minutos em novo jogo particular diante dos Camarões.





"Estes dias servem para isto mesmo. Observar jogadores e dar-lhes oportunidades em competição. Tenho gostado dos três estreantes. O Marcus tem estado bem, assim como o Moffi e o Olayinka. Veremos se no próximo jogo eles podem aparecer de novo", afirmou Gernot Rohr.Recorde-se que a Nigéria perdeu, por 1-0, diante dos Camarões, orientados pelo português António Conceição, com Marcus a ser lançado nos minutos finais do encontro.