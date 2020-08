Sérgio Silva reforça eixo da defesa de Filipe Rocha

Sérgio Silva é o mais recente reforço do Feirense. A nova contratação foi anunciada há minutos pela SAD do emblema de Santa Maria da Feira, sendo a segunda cara nova para o eixo da defesa da equipa comandada por Filipe Rocha depois de Pedro Monteiro.





O defesa-central, de 26 anos, só tinha conhecido um clube até ao momento na carreira: a UD Oliveirense, clube da sua cidade natal. O jogador faz agora uma curta viagem até à Feira, ele que realizou exames médicos e está pronto para se mostrar ao seu novo técnico. Sérgio Silva conta com 169 jogos na 2.ª Liga.Está garantido o sexto reforço do Feirense para 2020/21, pois para além da já mencionada chegada de Pedro Monteiro, há também a assinalar as de Latyr Fall, Mica, Fabrício e Agdon.