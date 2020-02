Sociedade do golo vale recuperação

Depois de um início de época atribulado, que levou inclusivamente à saída do treinador Filipe Martins ainda no mês de novembro, o Feirense parece ter ganhado uma segunda vida na luta pela subida.





Os fogaceiros não perdem há nove jogos (seis triunfos e três empates), sendo que, nesse período, apontaram 12 golos. O registo não é propriamente exuberante, mas ganha especial destaque se se tiver em conta que os 12 tentos foram apontados por nove jogadores diferentes. Nesse sentido, Fati, Vítor Silva, Bruno Ramires, Guilherme Ramos, João Victor, Fábio Espinho, Pedro Henrique, Feliz e Edson Farias fizeram balançar as redes adversárias no referido período, sendo que apenas os três últimos inscreveram o seu nome na ficha de marcadores por mais do que uma vez. Pedro Henrique marcou nos triunfos frente ao Chaves, na última jornada, e frente ao Cova da Piedade; Feliz fez o gosto ao pé contra o Cova da Piedade e no empate com a UD Oliveirense; Edson Farias, por seu lado, ‘fez estragos’ nos jogos com o Estoril e com o Casa Pia.Numa equipa em que o melhor marcador no campeonato, Fati, tem quatro tentos, esta democracia do golo tem dado muito jeito a Filipe Rocha.