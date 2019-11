Tiago Mesquita com suspeita de lesão muscular

A derrota pode não ter sido a única coisa negativa que o Feirense 'tirou' do jogo com o Varzim. Tiago Mesquita, lateral-direito dos fogaceiros, foi substituído à passagem do minuto 34, havendo suspeitas de uma lesão muscular.





O jogador de 28 anos deixou o relvado agarrado à coxa e vai ser reavaliado esta segunda-feira para se perceber a extensão da lesão.Depois de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, o Feirense inicia agora a preparação para o jogo com o Penafiel.