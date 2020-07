Tiago Mesquita é jogador livre

Tiago Mesquita é um jogador livre. O lateral-direito está em final de contrato com o Feirense e não participou esta segunda-feira no arranque dos testes médicos da equipa orientada por Filipe Rocha, sinal de que não existe acordo para a sua continuidade no clube.

Mesquita somou 16 jogos na última temporada e pegou de estaca no onze desde a mudança técnica nos fogaceiros, o que coincidiu com o melhor período da equipa (11 jogos sem perder e 6 vitórias consecutivas).

O lateral chegou a Santa Maria da Feira proveniente do Boavista, ainda na 1.ª Liga, e discutiu a titularidade com Edson Farias. Antes tinha representado clubes como o Freamunde, Ribeirão, Trofense e Naval. Com apenas 19 anos, passou pelo futebol espanhol onde somou 25 encontros com a camisola do Alavés. Tiago Mesquita representou ainda a Seleção Nacional até aos sub-20.