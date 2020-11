Três reforços na lista de mais utilizados do Feirense até ao momento

Apesar de a época ter começado há relativamente pouco tempo, a paragem nas competições permite que se faça uma análise àquilo que tem sido a temporada dos clubes. No caso do Feirense, há três reforços que se destacam.





Pedro Monteiro, Latyr Fall e Fabrício surgem no onze com mais minutos somados, sendo que os dois últimos foram mesmo utilizados em todas as partidas que os fogaceiros realizaram até ao momento. Embora não seja bem um reforço, já que esteve emprestado em 2019/20 ao Mafra, João Tavares também está nesta lista.Numa perspetiva mais geral, Feliz é o jogador do plantel com mais minutos (822). Na lista seguem-se Bruno Brigido e Gui Ramos, que são totalistas no campeonato e que só falharam o jogo da Taça frente ao União de Montemor.O próximo embate da equipa comandada por Filipe Rocha é precisamente a contar para a Taça de Portugal. Na próxima sexta-feira, às 17h30, o Feirense tem encontro marcado com o Amora.