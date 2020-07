Trio renova com o Feirense

O Feirense continua a preparação para a temporada 2020/21 e, depois de anunciar as contratações de Fabrício e Latyr Fall, o clube fogaceiro oficializou as renovações de contrato de Bruno Brigido, Ruca e Cris.





Chegado ao clube em 2018/19, o guarda-redes Bruno Brigido soma 14 jogos pela equipa principal do Feirense. Antes de ingressar no clube de Santa Maria da Feira, o brasileiro, de 29 anos, passou por clubes como Criciúma, Coritiba e Guarani, entre outros.Por seu lado, Cris prepara-se para cumprir a 13ª temporada ao serviço da equipa sénior do Feirense, clube no qual foi formado. Em Portugal, o médio, de 35 anos, representou ainda a Académica. O capitão dos fogaceiros conta ainda com passagens por Asteras Tripolis e AEP.Por fim, o Feirense assegurou também a continuidade de Ruca. O lateral chegou ao clube em 2019/20 e realizou 20 partidas com a camisola fogaceira.Neste momento, o plantel do Feirense conta com Caio, Bruno Brigido, Ricardo Benjamim, Diga, Ícaro, Gui, Cavadas, Ruca, Zé Ricardo, Cris, Afonso, Fábio Espinho, Edson, Fati, Feliz e João Victor.