Um regresso à baliza a zeros

No final do seu desafio de estreia no banco do Feirense, Filipe Rocha disse que gostou de muitas coisas que a sua equipa fez e uma delas terá sido, por certo, a solidez defensiva. A equipa não sofreu golos, o que já não acontecia, para o campeonato, desde o dia 14 de Setembro, na vitória caseira, por 1-0, sobre o Chaves. Foram quatro jornadas a sofrer golos a seguir.

Para além de ter a baliza inviolável, o conjunto de Santa Maria da Feira não permitiu grandes veleidades ao ataque adversário: o Penafiel fez três remates, só um deles foi perigoso. Caio Secco defendeu um remate de Yuri Araújo.

Por outro lado, no plano ofensivo, a equipa santamariana não se portou nada mal. Somaram-se quatro oportunidades claras de golo, mas faltou eficácia para desfazer o nulo. No próximo sábado, em casa do Ac. Viseu, para a Taça de Portugal, haverá nova chance de atestar o crescimento deste Feirense sob nova orientação técnica.