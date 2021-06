Vídeo do Dia da Criança chegou ao Brasil

Os vídeos que o Feirense produziu para o Dia da Criança ainda estão a dar que falar. No Brasil, uma organização de defesa dos mais novos publicou e elogiou a forma como a SAD celebrou a data, nomeadamente ao abrir as portas do Estádio Marcolino Castro à Carolina, uma menina com Síndrome de Down. De camisola do clube do coração vestida, a Carolina correu, jogou futebol e sorriu, vezes sem conta...





Essa surpresa, que foi repetida por mais meninos ao longo do dia, atravessou fronteiras e foi destaque nas redes sociais do Projeto 'Eu Me Protejo', formado por profissionais de diversas áreas desde a educação, comunicação, psicologia, direito e medicina, todos eles ativistas dos direitos humanos e das crianças. O trabalho desenvolvido por este grupo já chegou a ser alvo de um mestrado na 'City University of New York'.Sempre atentos a esta temática, os brasileiros descobriram um clube em Portugal que se "tem destacado por defender causas sociais e humanitárias e que já ganhou dois prémios da Liga Portugal, o último dos quais pelas suas iniciativas de Responsabilidade Social." E fizeram questão de mostrar para o Brasil inteiro ver...