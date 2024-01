Wellington ruma ao Brasil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Após rescindir contrato com o Feirense por mútuo acordo, Wellington rumou ao Brasil e assinou pelo Boavista-RJ, clube que milita no campeonato carioca e é treinado pelo português Filipe Cândido. O defesa fez apenas três jogos pelos fogaceiros, depois de ser contratado no mercado de verão ao Almería, onde atuou pela equipa B.

A formação de Ricardo Sousa realizou ontem o primeiro treino do ano, com vista à preparação para a receção ao Torreense, no domingo.