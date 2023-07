O Feirense oficializou esta quinta-feira o quinto reforço para a nova temporada, tendo assegurado a contratação de Zidane Banjaqui, médio de 24 anos, que representou o Mafra na época transata.Com passagens pelo Sporting e pelo Benfica na formação, tendo mesmo chegado a fazer uma partida pela equipa B das águias, o internacional guineense representou, enquanto sénior, o Mirandela, os sub-23 e a equipa principal do Aves, as equipas secundárias do B SAD e ainda o Casa Pia, tendo ajudar os gansos a conseguir a subida à 1.ª Liga. Ao serviço dos sub-23 do Aves, em 2018/19, conquistou a Liga Revelação e a Taça Revelação.Zidane Banjaqui junta-se assim a Pedro Mateus, Filipe Almeida, Rúben Alves e Jorge Pereira na lista de caras novas para o plantel agora comandado por Ricardo Sousa.