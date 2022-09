Abdel Diarra: «Motivado para ajudar o clube a conseguir os objetivos»

Oficializado esta segunda-feira como reforço do Leixões, Abdel Diarra admitiu a felicidade por assinar pelo clube, confessando conhecer alguns jogadores que compõe o atual plantel de Vítor Martins."Fiquei muito entusiasmado com a história e grandeza do Leixões e a paixão dos adeptos. Com eles, jogamos sempre em casa. Estou muito feliz de aqui estar e encantado pela forma como fui recebido e acarinhado por toda a gente", referiu, antes de continuar: "Já conhecia alguns jogadores que aqui estão e todos me disseram bem do Leixões. Estou muito motivado para dar o meu melhor e ajudar o clube a conseguir os objetivos."Sem clube desde novembro, altura em deixou o AFC United, da Suécia, o central marfinense, de 27 anos, precisa de readquirir o ritmo competitivo para começar a ser opção, mas promete que esse processo será rápido. "Estive algum tempo sem competir, mas estou a adaptar-me bem à equipa e dentro de muito pouco tempo já estarei a 100 por cento para ajudar. Quero muito sentir, dentro de campo, o apoio dos adeptos e contribuir para oferecer-lhes vitórias", concluiu.