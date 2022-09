Abdel Diarra reforça defesa do Leixões

O Leixões anunciou esta segunda-feira a contratação de Abdel Diarra, defesa-central de 27 anos, que estava livre no mercado.Natural da Costa do Marfim, o defesa já passou por várias equipas no futebol europeu, incluindo o Estrasburgo, de França, Antalyaspor e Karsiyaka, da Turquia, KFCO Beerschot Wilrijk, da Bélgica, Koge, da Dinamarca, e o Syrianska, da Suécia. Os últimos dois anos foram passados nos suecos AFC United.Já a trabalhar às ordens de Vítor Martins, Diarra traz uma boa dose de experiência ao plantel do Leixões.