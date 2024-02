Adeptos assistiram aos treinos de Leixões e Nacional após o adiamento do jogo

Apesar da receção do Leixões ao Nacional, a contar para a 20.ª jornada da Liga Sabseg, não se ter realizado esta manhã devido à falta de policiamento , os adeptos que se deslocaram até ao Estádio do Mar tiveram a oportunidade de assistir às sessões de treino que as duas equipas realizaram após ser conhecida a decisão do adiamento da partida.Primeiro, foram os adeptos dos insulares que tiveram oportunidade de assistir aos trabalhos no relvado dos comandados de Tiago Margarido. Depois, foi a vez dos adeptos da casa poderem acompanhar o treino do emblema de Matosinhos, havendo ainda espaço para o convívio com jogadores e equipa técnica."Infelizmente, por motivos alheios aos clubes, o jogo entre Leixões e Nacional não se realizou. Não obstante, as portas do Mar abriram-se para receber os nossos adeptos, que assistiram ao treino ministrado por Carlos Fangueiro. Obrigado pela vossa presença! Seguimos, juntos", escreveu o Leixões nas redes sociais.O Leixões-Nacional foi reagendado para 28 de fevereiro, num horário ainda por definir.